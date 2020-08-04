شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت يعلن المدينة منكوبة ويؤكد: ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان وقوع الانفجارفي المرفأ، كاشفا عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج أطفاء بيروت كانوا توجهوا إلى المكان لاخماد الحريق.

وأشار عبود الى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق، وفق ما نشر تلفزيون "إل بي سي"

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ووفق وكالة الأنباء اللبنانية قال محافظ بيروت: ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي.