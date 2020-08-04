شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيديوهات جديدة لانفجار لبنان.. وبيروت ترند 1 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير يخيم على الشارع اللبنانى، بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت منذ قليل، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو والصور، لآثار الانفجار، ولحظات الانفجار نفسها، والتى ظهر بها دخان كثيف فى سماء بيروت قبل أن يسمع دوى انفجار كبير، ويرصد الخليج 365 4 فيديوهات من الانفجار الضخم بحسب وسائل إعلام لبنانية.

شبكة mtv اللبنانية ذكرت أن ما لا يقل عن 6 جثث داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح في المكان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم، وقالت قناة "إم – تى – فى" اللبنانية أن الانفجار ليس استهداف سياسى من هذا الانفجار وأى حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.

على جانب آخر، أعرب مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات والشخصيات العامة المصرية واللبنانية والعربية، عن بالغ حزنهم بسبب هذا الانفجار الذى وقع فى بيروت، بل أن النجمة إليسا أعلنت عبر حسابها على تويتر، أن منزلها تضرر من الانفجار، وقالت: "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم..الله يحمي لبنان"، فيما أكدت النجمة التونسية لطيفة، أنها لا تستطيع أن تتواصل مع أصدقائها فى لبنان، بينما قالت النجمة سميرة سعيد، "مشهد مخيف ومرعب.. لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف..الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا"، كذلك أعربت النجمات سيرين عبد النور ونوال الزغبى وغيرهن من النجمات عن حزنهن جراء هذا الانفجار.

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ترند بيروت



دعوات للبنان



صور الدمار فى لبنان

من ناحية أخرى، أصبحت "بيروت"، الترند رقم 1 فى مصر، بعد لحظات قليلة من وقوع الحادث، حيث تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعى المصريين مع الشعب اللبنانى الشقيق.