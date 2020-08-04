صور.. رئيس حزب التقدمى الاشتراكي يطمأن على الحريرى بعد انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور، الثلاثاء، رئيس حزب "تيار المستقبل" سعد الحريري بعد وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأضاف المراسل أن شاهد مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم.
وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.
الحريري وجنبلاط
جنبلاط والحريري
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