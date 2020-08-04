اليمن.. السيول تهدم 30 منزلا وتجرف أراضٍ زراعية في "عمران"

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن سيول أمطار غزيرة هدمت 30 منزلا وجرفت أكثر من 18 كيلومترا من الأراضي الزراعية في محافظة عمران (قرابة 50 كم جنوب صنعاء)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ ست سنوات.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء، الخاضعة للحوثيين، أن وكيل محافظة عمران، حسن الأشقص، تفقد الثلاثاء الأضرار في الأراضي الزراعية والمنازل التي جرفتها السيول في مدينة حبابة بمديرية ثلاء، جراء انهيار سد "الرونة" (الإثنين)، تحت ضغط مياه الأمطار الغزيرة.

وأضافت أنه أُطلع على حجم الأضرار في منازل المواطنين، حيث تهدم أكثر من 30 منزلا بشكل كامل أو جزئي، جراء الأمطار الغزيرة.

كما تفقد الأضرار في الأراضي الزراعية، التي جرفتها السيول، وتتجاوز 18 كيلوا مترا، وفق الوكالة.

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ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، خلال الأسبوعين الماضيين، جراء سيول ضربت محافظات يمنية، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تداعيات السيول تعمق مأساة السكان، الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية، في ظل حرب مستمرة.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناوئة لقوات الحكومة الشرعية.

وخلفت الحرب ما لا يقل عن 70 ألف قتيل وجريح، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.