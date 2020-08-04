لبنان.. انفجار ضخم في مخزن مفرقعات بمرفأ بيروت

بيروت / حسن درويش / الخليج 365



وقع انفجار ضخم، الثلاثاء، في مخزن مفرقعات بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنه اندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 في مستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، دون تفاصيل.

فيما أفاد مراسل الخليج 365 أن شدة الانفجار أدت إلى تضرر منزل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكذلك مقر الحكومة، وسط بيروت.

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وسمع دوي الانفجار في جميع أرجاء العاصمة بيروت وضواحيها، بحسب مراسل الخليج 365.

فيما قالت مصادر للأناضول، إن الحريري بخير، ويتابع آثار الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت قرب منزله.

بينما أفاد مراسل الخليج 365، بوقوع أضرار جسيمة في جامع "محمد الأمين" بالعاصمة اللبنانية نتيجة الانفجار.

يتبع///

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