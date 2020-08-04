تونس.. إحباط 6 محاولات للهجرة غير النظامية وتوقيف 76 شخصا

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365
أعلن الحرس الوطني في تونس، الثلاثاء، إحباط 6 محاولات للهجرة غير النظامية نحو سواحل أوروبا، وتوقيف 76 شخصا بينهم أفارقة.
جاء ذلك وفق بيانات نشرها الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، عبر صفحته على فيسبوك.
وتهدف محاولات الهجرة غير النظامية التي وقعت من الأحد حتى الثلاثاء، إلى اجتياز الحدود البحرية نحو سواحل إيطاليا وأوروبا، عبر عدة مناطق في البلاد من الجنوب والشرق، وفق المصدر ذاته.
ووفق إحصاء للبيانات، أسفرت العمليات الأمنية جراء إحباط تلك المحاولات عن توقيف 76 بينهم عائلة سورية، و33 من حاملي الجنسيات الإفريقية، وليبي و23 تونسيا.
وازدادت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات الهجرة غير القانونية.
وتستغل شبكات لتهريب البشر، الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا، عبر تونس، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتعد البطالة ونقص وتيرة التنمية وغياب أبرز مقومات الحياة والظروف الاجتماعية الصعبة، أكثر ما يجعل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين يقدمون على الإبحار عبر ما يعرف بـ"قوارب الموت" أو مراكب الهجرة غير النظامية.
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