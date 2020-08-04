العراق.. محافظ كركوك ينفي اتهامات الأكراد له بـ"تعريب" المدينة

بغداد / علي جواد / الخليج 365
نفى محافظ كركوك شمالي العراق راكان الجبوري، الثلاثاء، اتهامات أطلقتها كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، بوقوفه وراء عمليات "تغيير ديموغرافي" في المحافظة لمصلحة العرب.
وقال الجبوري في بيان: "نرفض الاتهامات المبنية على مواقف مسبقة تصدر من أعضاء في البرلمان العراقي من ضمن واجبهم القانوني أن يكونوا أول من يطبق القانون وألا يكونوا أول من يخرقه".
وأضاف أن "بعض أعضاء البرلمان من الكرد كانوا جزءا وشاهدوا بأعينهم التصرفات والسلوكيات غير القانونية في تهديم القرى واعتقال وتغييب وتهجير الأبرياء ونهب ممتلكاتهم (في إشارة منه إلى العرب والتركمان)".
وتابع الجبوري "نحن أول الرافضين لسياسات التغيير الديموغرافي وهم (أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني) لم يبرزوا أي سند قانوني يؤكد الاتهامات الواردة في بيانهم أو التصريحات الصادرة منهم".
والإثنين، اتهمت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بالبرلمان، في بيان، محافظ كركوك بالسعي إلى تنفيذ سياسة "التعريب" في المدينة، والسماح للعرب الوافدين إليها بالسيطرة على أراضٍ زراعية تابعة للأكراد.
وتضم كركوك خليطا من العرب والتركمان والأكراد، وهي من المحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
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