مقتل متظاهر برصاص "ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

دير الزور/ إبراهيم الخليل ومحمد مستو/ الخليج 365
قتل شخص وجرح 3 آخرون، الثلاثاء، بنيران منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، خلال مظاهرات للاحتجاج على اغتيال أحد شيوخ العشائر في المنطقة.
وأوضحت مصادر محلية للأناضول، أن "مظاهرات خرجت الثلاثاء في بلدات الحوائج، وذيبان، والشحيل بدير الزور، احتجاجا على مقتل الشيخ مطشر حمود جدعان الهفل، شيخ عشيرة العقيدات، في استهداف مسلحين مجهولين لسيارته الأحد".
وطالب المتظاهرون المنظمة، بحسب المصادر، "بالكشف عن قاتلي الهفل"، متهمين إياها "بالتراخي الأمني في هذه القضية".
وذكرت المصادر، أنه "مع توسع المظاهرة أطلق عناصر المنظمة النار على المتظاهرين في بلدة الحوايج، ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح 3 آخرين".
وأشارت المصادر، إلى أن "التوتر مازال سائداً في المنطقة، وسط إصرار المتظاهرين على الكشف عن منفذي عملية الاغتيال".
والإثنين، نشرت السفارة الأمريكية في دمشق على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي بيان تعزية في وفاة الهفل، ودانت الهجوم الذي أسفر عن مقتله، وسائقه، وجرح قريبه الشيخ إبراهيم الخليل العبود الجدعان الهفل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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