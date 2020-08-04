نتنياهو: التظاهرات ضدي تحوي مشاهد غريبة وتحريضا على القتل

زين خليل / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن التظاهرات أمام مقر إقامته بالقدس الغربية تحوي مشاهد غريبة، وتحريضا بالقتل ضده هو وعائلته.
جاء ذلك في حديث للصحفيين خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية للجيش، بمدينة الرملة (وسط).
وخلال الحديث، حاول نتنياهو الدفاع عن نجله يائير، الذي وصف المتظاهرين بـ "الكائنات الفضائية"، وقال إن التظاهرات مصدر تسلية له ولوالده، ما أثار ضجة واسعة بإسرائيل، وفق القناة "12" الخاصة.
وقال نتنياهو: "هناك مناظر غريبة في التظاهرات بخلاف التحريض المستمر ضدي وضد عائلتي ودعوات بالقتل لا يتم الحديث عنها".
ووصف التظاهرات ضده بـ "السياسية التي يشعلها اليسار".
وأضاف: "في ظل وجود هذا المستوى من التحريض والشرعية للتحريض من قبل سياسيين من الصف الأول (لم يسمهم)، فإن هذا الأمر يجب أن يهز الدولة. يتم تغيير النظام بواسطة الصناديق وليس أي طريق آخر".
والإثنين، سخر يائير نتنياهو، من المتظاهرين أمام المقر الرسمي لإقامة والده، ووصفهم بـ "الكائنات الفضائية"، التي تمنحه ووالده بعض الترفيه والتسلية، بحسب تعبيره.
وأثارت تصريحات نتنياهو الابن، موجة من ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل، ما دفعه للقول عبر حسابه على تويتر، إنه قصد بالكائنات الفضائية أولئك الذين يتنكرون في هيئات غريبة بالتظاهرات.
ويحتج المتظاهرون ضد إدارة حكومة نتنياهو لأزمة فيروس كورونا، وللمطالبة باستقالته بسبب محاكمته في 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب السياسي الشديد بين اليسار الذي يطالب نتنياهو بالاستقالة، وأنصار الأخير من أحزاب اليمين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وخلال جولة لنتنياهو في الرملة، سُمع أنصاره يرددون "الموت لليساريين"، وهي هتافات تم حذفها من مقطع بثه مكتب رئيس الوزراء، لكن نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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