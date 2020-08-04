شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح فضل كثرة الخطى إلى المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل الصلاة في المساجد وكثرة الخطى إليها. وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله سبحانه وتعالى به السيئات ويرفع الدرجات”.

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