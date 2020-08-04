الأردن يعلن تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي للرحلات الخارجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار الملكة علياء الدولي

أعلنت السلطات الاردنية الثلاثاء تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات الخارجية، والذي كان مقررا غدا الأربعاء بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مصدر مسؤول قوله إنه "تقرر تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي امام الملاحة الخارجية" حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر أن "التأجيل جاء بتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة".

ونقل التلفزيون عن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق قوله إن "التأجيل متعلق بالمنحنى الوبائي في دول القائمة الخضراء، من حيث ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فيها، وبعد تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن "بعض الدول في القائمة الخضراء لا تتوافر لديها الإمكانات لظهور سريع لنتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد" اذ يشترط ان يجري المسافر فحصا قبل 72 ساعة من السفر يؤكد خلوه من فيروس كورونا ويبرزه عند السفر.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الاردنية اعلنت على موقعها الرسمي إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلاند في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

إلا أن مسؤولا في الشركة قال لوكالة فرانس برس إنه "في ضوء قرار تأجيل إفتتاح المطار سيعاد جدولة تلك الرحلات لدى فتح المطار".

وكان من المقرر استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفتها الحكومة الاردنية "خضراء" اي ذات وضع وبائي منخفض الخطورة وانه سيسمح بالسفر منها وإليها اعتبارا من الخامس من آب/اغسطس.

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وهذه الدول هي النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وقالت الحكومة انه ستتم مراجعة تلك القائمة كل اسبوعين وفقا للوضع الوبائي في تلك الدول.

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف أكد الشهر الماضي أن "وزارة الخارجية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها".

وبحسب الوزير فإن "المسافر القادم للأردن سيتعهد بانه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 الاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) اذا تبين أن المعلومات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن "الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة".

وعلقت السلطات في 17 آذار/مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردني كانوا عالقين في الخارج. كما تمت إعادة نحو 25 الف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء مع تسجيله 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.