إصابة إعلامي عراقي بجروح خطيرة بانفجار مرفأ بيروت

وأكدت مراسلتنا، أن الإعلامي أمين ناصر، مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي شبه الحكومية في البلاد، أصيب إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الواقع تحت مكتب الشبكة.
وأعلن ناصر في تسجيل صوتي بثه للإعلاميين العراقيين، إصابته بجروح خطيرة إثر الانفجار.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في بيروت، فإن حادثا وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر في المنازل والسيارات.
يشار إلى أن الانفجار الضخم هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.
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