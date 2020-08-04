انفجار ضخم بوسط العاصمة اللبنانية يسفر عن سقوط جرحى... فيديو وصور

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

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​وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإصابة إعلامي عراقي كبير، يدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، بجروح بليغة نتيجة انفجار حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية، بيروت.

​وأكدت مراسلتنا، أن الإعلامي أمين ناصر، مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي شبه الحكومية في البلاد، أصيب إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الواقع تحت مكتب الشبكة.

​وأعلن ناصر في تسجيل صوتي بثه للإعلاميين العراقيين، إصابته بجروح خطيرة إثر الانفجار.