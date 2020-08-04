ووفقا لموقع بوابة "الوطن" المصرية، أضاف المصدر أن
"الأمر يقتصر فقط على نتيجة مادة اللغة العربية".
© AFP 2020 / KHALED DESOUKI
واعتمد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، وأعلن أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.
وقال شوقي، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن "هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي".
وأوضح شوقي، أن "النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%".
ويمكن الأن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... خطأ في نتيجة اللغة العربية بالثانوية العامة التي أعلنت قبل ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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