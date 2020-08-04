شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الانفجار بسبب حريق كبير اندلع في عنبر بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن الانفجار وقع داخل مرفأ بيروت. كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.

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