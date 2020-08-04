شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلى هدم أو صادر 30 مبنى خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأمم المتحدة عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت أو صادرت 30 مبنى، في المنطقة المسمى (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، خلال أسبوعين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" - في تقرير نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه "تم هدم أو مصادرة 30 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية"، وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 25 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين.

ويغطي تقرير "أوتشا" الفترة ما بين 14 و27 يوليو الماضي.. ولفت التقرير إلى أن أحد المباني التي تم هدمها (في 21 يوليو) على مشارف مدينة الخليل، كان من المقرر استخدامه كمركز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبلدية الخليل.

وأضاف "هُدم هذا المبنى و3 مبانٍ أخرى بموجب الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح إزالة المباني غير المرخصة في غضون 96 ساعة من إرسال إخطار بشأنها".

وأعربت المنظمات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان، بحسب التقرير، "عن قلقها مرارًا وتكرارًا حيال هذا الإجراء، الذي يحول بين الأشخاص المتضررين منه وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير".

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