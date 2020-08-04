أبو ظبى تصدر الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة على الجثامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع فى ضوء الإجرءات الاحترازية ، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

انفو وتشمل الإجراءات ارتداء الكمامات، واقتصار الحضور على 50 شخصاً، ومنع المصافحة، واقتصار الصلاة في المقبرة ومراعاة التباعد الاجتماعي ، وضمت الإجراءات أيضا منع الأطفال أقل من 12 سنة ومن يعانون أمراضا مزمنة من حضور تشييع الجثامين ، وعدم تلقى المعزيين فى مجالس العزاء والاكتفاء بالعزاء تليفونيا او عبر رسائل ، عدم لمس او مصافحة أقارب المتوفى لتقديم واجب العزاء.

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