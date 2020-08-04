شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت ناجم عن مخزن مفرقعات وخلف عددا من الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لبنانية أن الانفجار العنيف الذى وقع وسط بيروت قبل قليل ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات، وخلف عددا من الجرحى حتى الآن، ومن قوة الانفجار تحطمت الواجهات الزجاجية للمبانى المحيطة بالموقع.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن شهود عيان شاهدوا مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم.

وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.