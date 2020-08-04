شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وقوع انفجار بيروت.. ومصادر تنفي استهداف سعد الحريرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت، جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم.
ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت كان يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وقالت قناة "إم – تى –في" اللبنانية أن الانفجار ليس استهدافا سياسيا، وأن أي حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.
كما أكد مصدر أمني احتراق العنبر رقم ١٢ في المرفأ أدى الى انفجار المفرقعات النارية داخله.
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