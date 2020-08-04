شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المسموح لهم بدخول الأردن بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، على موقعها الرسمي، استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلند فى الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وسبق وحددت الحكومة الأردنية قائمة بـ"الدول الخضراء" تضم 22 دولة، أى البلدان ذات الوضع الوبائى منخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها.

و وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24" الإخبارى عبر موقعها الرسمي، قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا فى 13 من الشهر الحالى وماليزيا وتايلند فى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم الطيران المدنى فى الأردن هيثم مستو، قد أعلن فى 26 من يوليو الماضى استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت "خضراء" اعتبارا من الخامس من أغسطس.

وقد حددت الحكومة الأردنية الشهر الماضى، قائمة بـ"الدول الخضراء"، أى البلدان ذات الوضع الوبائى منخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها.

وتضم اللائحة 22 دولة، بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. وتشمل لائحة "الدول الخضراء" النمسا وكندا والصين وقبرص والدانمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

Advertisements

وأوضح مستو، أن "القادمين من الدول الخضراء، لن يحتاجوا إلى حجر صحى مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص البى سى آر قبل المغادرة"، مشيرا إلى أن "قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين".

وكان وزير النقل الأردنى خالد سيف قد أكد الشهر الماضى أن "وزارة الخارجية الأردنية تبحث مع الدول التى تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها".

وبحسب الوزير، فإن "المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوما فى الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن "الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة".

وعلقت السلطات الأردنية فى 17 مارس الماضى الرحلات الدولية وأغلقت المطارات وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين، سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردنى كانوا عالقين فى الخارج. كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربى وأجنبى من الأردن إلى بلدانهم.