شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار كبير فى العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء هز العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

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