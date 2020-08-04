شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يشهد مراسم تنصيب قائد جديد لقوات الدرك الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائرى اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب العميد نور الدين قواسمية القائد الجديد لقوات الدرك الوطنى، خلفا للواء عبد الرحمن عرعار الذى أحيل للتقاعد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء أن الفريق شنقريحة أكد أن الدرك الوطني يعتبر همزة وصل قوية، واتصالا يوميا في غاية الأهمية مع الشعب، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يتعامل فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل من سلاح الدرك الوطني عنصر أمن واستقرار لا غنى عنه، وأداة فعالة في غاية الضرورة، في مجال خدمة الوطن والمواطن، والسهر الدائم على ضمان احترام وتطبيق القوانين من قبل الجميع.

وحث قيادات الدرك الوطني على التفاني في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، وأن يحرصوا دوما على التمتين المستمر للعلاقة مع أبناء الشعب، في كافة ربوع البلاد.

كان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر إحالة اللواء عرعار للتقاعد وتعيين العميد قواسمية خلفا له، وتعيين العميد علي وولحاج يحيى رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد قواسمية.

يذكر أن قوات الدرك الوطني تتبع وزارة الدفاع وتتولى مهام الشرطة خارج المدن، ولديها ‎أيضا قسم متخصص في التحقيقات الأمنية بقضايا الفساد ومختلف الجرائم يعمل تحت إشراف القضاء.