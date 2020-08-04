شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع اتفاقا مع شركة صينية لشراء عربات قطارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالإمارات، اتفاقا مع مجموعة "سى آر آر سي" الصينية لمضاعفة أسطولها من العربات إلى أكثر من ألف عربة، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامى لحكومة أبوظبى اليوم الثلاثاء.
وتخطط الإمارات لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى حوالى 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عمان.
وقال المكتب الإعلامى إن الاتفاق مع المجموعة الصينية "سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع".
وتمتلك حكومة أبوظبى 70% من الاتحاد للقطارات، بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية على 30%.
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