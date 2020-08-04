شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: سنطبق حظرا صحيا مناطقيا بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة والبيئة العراقى حسن التميمى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق حظر صحى مناطقى بالتعاون مع الجهات المعنية بسبب الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا".

وقال التميمي - في تصريحات رسمية أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - "سنطبق حظرا صحيا مناطقيا بالتعاون مع الجهات المعنية وستصدر الوزارة الأسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم، مشددا على أن الالتزام بالتعليمات هو الطريقة الأساسية للسيطرة على فيروس كورونا".

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