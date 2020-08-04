مسئول بمعهد الطاقة النووية: "براكة" نموذج للمنطقة بمجال تنويع مصادر الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ماريا كورسنك الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، وباعتباره الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، يعد مثالا للمنطقة بأسرها بشأن قدرة الطاقة النووية السلمية على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنويع الاقتصادي للدول". وقالت ماريا كورسنك - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه مع إعلان بدء المرحلة التشغيلية في المحطة الأولى، فإن هذا المشروع سيسهم في جعل دولة الإمارات دولة منتجة للطاقة النووية السلمية، خاصة مع اقتراب المفاعلات الثلاثة الأخرى بالمشروع من الوصول إلى هذه المرحلة".

وأشارت إلى أن الوصول لمرحلة التشغيل بعد 8 سنوات فقط من بدء العمليات الإنشائية، يوضح كيف يمكن لأي دولة أن تزيد امداداتها من الكهرباء الخالية من الكربون وفق درجة عالية من السلامة والكفاءة، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجاتنا العالمية لمزيد من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

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