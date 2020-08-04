شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستخدم كلاب مدربة للكشف عن مصابى كورونا فى المنافذ الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الجمارك السعودية بالكلاب المدربة لتكون مساعدًا في التعرف على المصابين بفيروس كورونا المستجد مع استئناف عمل المنافذ الجمركية على مستوى الرحلات الدولية. وفق العربية.

وأوضح مدير المركز الوطني للوسائل الحية، عبد الله السلوم، أن برنامج "كوفيد" الذي تبناه المركز كان إحدى المبادرات للمساهمة في كشف المصابين وحظي بتأييد، وكانت التجربة ناجحة، فدور الكلاب المدربة هو الكشف عن المصابين فى المنافذ الجمركية.

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وذكر المشرف الفني على عمليات التدريب، ماهر المحيش، أن المركز الوطني للوسائل الحية اعتمد في التدريب على فصيلة "جاكرس" وفصائل أخرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، لما تمتلكه من قدرة عالية على الشم والنتائج تكون فورية، وهذه الفصائل المستخدمة في عملية كشف المصابين تتمتع بلياقة ورشاقة عاليتين، وتمتلك أكثر من 125 مليون خلية شم، وتستطيع شم الروائح على بعد 40 قدما تحت الأرض.

وقد أكدت الجمارك السعودية أن هذه الفصائل تتمتع بقدرات كبيرة ومن ذلك قدرتها على شم الرائحة على بُعد 40 قدما تحت الأرض، مع امتلاكها لأكثر من 125 مليون حاسة شم، إضافة إلى رشاقتها ولياقتها العالية.