شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «التجارة» بشأن سعر المنتج و«القيمة المضافة».. لا تدفع أي مبلغ آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، أن السعر الذي تراه على المنتج في الرف يكون شامل لضريبة القيمة المضافة.

وقال “الحسين” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مثلاً اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريالا هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر”.

وأضاف متحدث الجارة: “وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993”.