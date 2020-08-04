شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «التجارة» بشأن سعر المنتج و«القيمة المضافة».. لا تدفع أي مبلغ آخر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، أن السعر الذي تراه على المنتج في الرف يكون شامل لضريبة القيمة المضافة.
وقال “الحسين” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مثلاً اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريالا هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر”.
وأضاف متحدث الجارة: “وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993”.
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