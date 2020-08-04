الجزائر... إصدار قانون لحماية العاملين في القطاع الصحي

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن القانون الجديد يهدف لحماية مستخدمي الصحة والمؤسسات الصحية الجزائرية، وتفرض عقوبات على من يمس تلك المؤسسات تصل إلى السجن 20 عاما.
© REUTERS / Ramzi Boudina
وتضمنت العقوبات وفق القانون الجديد بالسجن لفترة من عامين إلى 5 سنوات وغرامات مالية تبدأ من 200 وتصل إلى 500 ألف دينار جزائري.
وستطبق تلك العقوبات على كل من يهين العاملين في القطاع الصحي أو المؤسسات الصحية سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم، خلال أدائه مهام عمله أو بسببها.
كما سيتم تطبيق نفس العقوبات على كل من يخرب المؤسسات الصحية أو من يرتكب أي فعل بقصد المساس أو الإضرار بتلك المؤسسات.
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