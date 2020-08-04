قناة عبرية تكشف سبب انسحاب شارون من قطاع غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان العبرية"، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن سبب هزيمة شارون وانسحابه من القطاع، هو عملية "نتساريم" التي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين، واعتبرتها القناة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال آفي ديختر، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، خلال فترة شارون، قد أعلن، فجأة، عن انسحاب بلاده من قطاع غزة، في جلسة خاصة أو مغلقة بمركز هرتزليا متعدد الأغراض.
وأشارت القناة إلى أنه كانت هناك معارضة واسعة لقرار شارون بالانسحاب من قطاع غزة، خاصة من قائد أركان الجيش، آنذاك، الجنرال موشيه بوغي يعالون.
وبأن خطوة شارون كانت مفاجأة كبيرة، خاصة وأنه معروف عنه أنه يرغب في بناء المزيد من المستوطنات، وليس الخروج منها.
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