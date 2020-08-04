الأردن يتخذ قرارا بشأن استئناف حركة السفر الاعتيادية

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#عاجل.. وزير الإعلام الأردني لـCNN: تأجيل بدء حركة السفر الاعتيادية في مطار الملكة علياء بناء على توصية من لجنة الأوبئةhttps://t.co/qAQ2ANYhCX pic.twitter.com/1PQU16S6ei — CNN بالعربية (@cnnarabic) August 4, 2020

"سي إن إن" الأمريكية، عن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، قوله إنه تم تأجيل قرار بدء حركة السفر الاعتيادية في مطار الملكة علياء.

وأرجع العضايلة هذا القرار، بأنه جاء بناء على توصية من لجنة الأوبئة الأردنية.

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​وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد قال في تصريحات سابقة، إن استئناف عمل المطارات خارجيا سيبدأ شهر أغسطس، وقد يكون في الأسبوع الأول أو الثاني.

وقال الوزير الأردني، لقناة "المملكة"، إن عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وقد تزيد عن 10 في الأيام المقبلة، مرجحا أن تكون "النمسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، وتايلاند".

وأشار العضايلة إلى أن الدول الخضراء قد تنقص لأن الوباء ينتشر، مؤكدا أن الأولوية في العودة للأردنيين المقمين في الدول التي سيسمح لها أو أي أردني مكث فيها لمدة 14 يوما، بدخول الأردن بدون الخضوع لحجر صحي ولكن سيحضر معه فحص لفيروس كورونا قبل 3 أيام من الوصول.