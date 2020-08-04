نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة في إطار تحركاتهم أمام الوزارات اللبنانية، اعتراضا على الأوضاع المتردية اقتصاديا، بالإضافة إلى تردي حال الكهرباء في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وحاول بعض المحتجين الدخول إلى وزارة الطاقة حيث حصل إشكال وتدافع بينهم وبين القوى الأمنية التي عملت على منعهم من اقتحام الوزارة.
وأوضح أحد المحتجين أنّ "من حقنا الدخول إلى الوزارة والاطلاع على ما يحصل، لأن اللبنانيين محرومون من الكهرباء".
وعمل المحتجون على نصب خيم في الباحة الخارجية للوزارة بنية البقاء، وحاولوا إزالة العوائق الحديدية إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية أمام وزارة الطاقة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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