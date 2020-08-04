"رئيس مكافحة الفساد": تصريح الفخفاخ بمصالحه كان منقوصا

وتابع الطيب في تصريحات له نقلتها إذاعة "شمس إف إم"، أن الفخفاخ لم يعلن بأنه وكيل بإحدى الشركات وعضو مجلس إدارة لشركات معينة.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأضاف الطيب أن إلياس الفخفاخ لم يعلن أنه يتعامل مع الدولة.
وأشار رئيس الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن "علاقة احترام تربطه بالفخفاخ ولا صحة لما يروج حول وجود عداوة بينهما".
قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج.
وجاء في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" نسخة منه "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة".
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