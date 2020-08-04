خبير: اتفاق "قسد" وشركة أمريكية لشراء النفط السوري قد يدفع أنقرة لمزيد من التدخل في سوريا

وأوضح جابر في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن هذا الإجراء استنكره الطرفان، أنقرة ودمشق، أما أن تتدخل تركيا عسكريا فهذا يخضع لحسابات أخرى، مشيرا إلى أن الأمور لن تتطور إلى تقدم وحركات عسكرية تركية داخل المنطقة.

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وأضاف الخبير اللبناني أنه حسب معلوماته لم يحصل تنسيق حتى الآن سوري تركي لمواجهة تداعيات الاتفاق على الأرض، إنما لابد وعبر قنوات مشتركة مع الطرفين أن يتم تنسيق لمواجهة الأمر وإحباطه.

كما أبدى اعتقاده بأن الوسيط الروسي هو الأفضل في هذه الشأن، إذ ترعى موسكو اتفاق وقف إطلاق النار سواء شرق الفرات أو غربه، والوسيط الثاني المحتمل أن يقوم بهذه الخطوة بين دمشق وأنقره هو إيران.

وأوضح أن الجهود الدبلوماسية ستتكثف سواء دمشق مع موسكو وأنقرة مع موسكو وكذلك الطرفان مع ايران لإحباط هذا المشروع الذي يدخل سوريا في ملف تقسيم وهذا مرفوض.