وأوضح جابر في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن هذا الإجراء استنكره الطرفان، أنقرة ودمشق، أما أن تتدخل تركيا عسكريا فهذا يخضع لحسابات أخرى، مشيرا إلى أن الأمور لن تتطور إلى تقدم وحركات عسكرية تركية داخل المنطقة.
© AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
وأضاف الخبير اللبناني أنه حسب معلوماته لم يحصل تنسيق حتى الآن سوري تركي لمواجهة تداعيات الاتفاق على الأرض، إنما لابد وعبر قنوات مشتركة مع الطرفين أن يتم تنسيق لمواجهة الأمر وإحباطه.
كما أبدى اعتقاده بأن الوسيط الروسي هو الأفضل في هذه الشأن، إذ ترعى موسكو اتفاق وقف إطلاق النار سواء شرق الفرات أو غربه، والوسيط الثاني المحتمل أن يقوم بهذه الخطوة بين دمشق وأنقره هو إيران.
وأوضح أن الجهود الدبلوماسية ستتكثف سواء دمشق مع موسكو وأنقرة مع موسكو وكذلك الطرفان مع ايران لإحباط هذا المشروع الذي يدخل سوريا في ملف تقسيم وهذا مرفوض.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: اتفاق "قسد" وشركة أمريكية لشراء النفط السوري قد يدفع أنقرة لمزيد من التدخل في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.