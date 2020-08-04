وزير التعليم المصري: تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر

وتابع الوزير أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول القادم، حسب موقع "مصراوي".

وأعلن الوزير أنه سيتم "العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل".

وطالب شوقي أولياء الأمور بعدم الاستجابة للدروس الخصوصية، قائلا: "لن تفيد الأبناء".

جاء حديث الوزير في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وفرضت جائحة كورونا نظاما دراسيا جديدا معظمه يتم عبر الإنترنت في دول العالم التى وصلتها الجائحة جميعا.