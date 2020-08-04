الفخفاخ: كورونا في تونس "تحت السيطرة"

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، إن وضع كورونا في بلاده تحت السيطرة، مؤكدا ضرورة التعايش مع الفيروس.

وأضاف الفخفاخ، في تصريحات صحفية، أن "التعايش مع الوباء يتطلب اتباع التدابير الوقائية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المغلقة".

وشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية "قرارات رادعة (لم يوضحها)" تجاه عدم الملتزمين بتلك التدابير.

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وأردف: "هذه المرحلة ستقوم على الاستباق وتفعيل كل المؤسسات المشرفة على مكافحة كورونا".

واعتبر الفخفاخ أن "الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة مقارنة بدول العالم".

واختتم قائلا: "قمنا بإنجاز عظيم في المرحلة الأولى من تفشي الفيروس ونأمل أن نحافظ عليه".

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في تونس 1.565، بينها 51 وفاة، و1.225 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.