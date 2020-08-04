كورونا.. 35 وفاة بالسعودية و216 إصابة بقطر

أسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 35 وفاة جراء كورونا، فيما سجلت قطر 216 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 35 وفاة و1.342 إصابة بكورونا، إلى جانب 1.635 حالة تعاف من الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغت 281.435، بينها 2.984 وفاة، و243.688 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، 216 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 252 حالة تعاف.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 111.538، منهم 177 متوفيا، و108 ألف و254 متعافيا.

وأوضحت أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس يبلغ 3107 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 177 حالة.

وأضافت أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 252 حالة تعاف من الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 108 ألف و254 حالة.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الثلاثاء، 18 مليونا و489 ألفا، توفي منهم أكثر من 698 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و716 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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