الأردن يرجئ فتح مطاراته أمام الرحلات الخارجية

عمان / رهام علي / الخليج 365



أعلنت لجنة الأوبئة في الأردن، الثلاثاء، تأجيل فتح المطار أمام الملاحة الخارجية حتى إشعار آخر، والذي كان مقررا يوم غد الأربعاء 5 أغسطس/ آب.



وكان من المقرر بدء عمل "مطار الملكة علياء الدولي" لاستقبال رحلات خارجية يوم غد، بحسب إعلان سابق للحكومة.



وأرجعت اللجنة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، التأجيل، إلى الوضع الوبائي في العالم بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات عالميا، وصعوبة إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة في بعض الدول، بحسب الشروط التي وضعتها المملكة لاستقبال الزائرين.



وكانت الحكومة، أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت "خضراء" اعتبارا من 5 أغسطس، وحددت قائمة الدول التي سيسمح بدخول المسافرين منها حجر صحي ووفق اجراءات صحية مشددة قبل دخول البلاد.



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وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن، تضم النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك، وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا، وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا، وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.



وقالت الحكومة في تصريحات سابقة، إن الإجراءات المعلنة تخضع للتقييم والتغيير بشكل مستمر، وفقا للوضع الوبائي في الدول التي يتم تشعيل الرحلات معها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "الخطوط الجوية الأردنية" أن رحلاتها ستستأنف إلى إيطاليا وقبرص الرومية اعتبارا من السبت 8 أغسطس الجاري، وإلى كندا في 13 من الشهر نفسه، وماليزيا وتايلند في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



وأكدت الشركة في بيان على موقعها، أنه على من يرغب بالسفر إلى الدول المصنفة "خضراء"، الالتزام بشروط الدول المنوي السفر إليها.



وعلق الأردن الرحلات الدولية اعتبارا من 17 مارس/ آذار الماضي، فيما اقتصرت الرحلات في ذلك الوقت على حركة شحن البضائع، قبل أن تبدأ الحكومة تسيير رحلات منظمة من قبلها لإعادة أردنيين عالقين في الخارج.

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