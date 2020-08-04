السودان: توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة خلال أسابيع

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، أن بلاده ستوقع خلال أسابيع، اتفاق سلام مع الجبهة الثورية، في دولة جنوب السودان.

جاء ذلك وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقب 4 مرات من تأجيل توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية والجبهة، في عاصمة الجارة الجنوبية جوبا.

ونقل البيان عن حمدوك قوله: "خلال أسابيع سيتم توقيع اتفاق السلام مع الجبهة (تضم عدة حركات مسلحة) في جوبا، لإنجاز المرحلة الأولى للسلام".

وأردف: "حكومة الفترة الانتقالية واجهت خلال العام الماضي تحديات كثيرة، ورغم ذلك استطاعت أن تنجز مهام عديدة".

Advertisements

وتابع: "من أبرز تلك المهام عودة السودان بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، إضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام".

وكان من المقرر، توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة)، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس/ آب 2019.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان الماضي، ومن بعدها في يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن تعلن تأجيله للمرة الرابعة في 14 يوليو/تموز الماضي.

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.