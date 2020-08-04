وفيات كورونا.. 83 بالعراق و4 في الكويت

الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 83 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الكويت 4 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 83 وفاة و2.836 إصابة بكورونا، إضافة إلى 1.992 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 134 ألفا و722، بينها 5 آلاف و17 وفاة، و96 ألفا و103 حالات تعافٍ.

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وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة 4 وفيات و475 إصابة بكورونا، إضافة إلى 587 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 68 ألفا و774، بينها 465 وفاة، و60 ألفا و326 حالة تعافٍ.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الثلاثاء، 18 مليونا و480 ألفا، توفي منهم نحو 698 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و705 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.