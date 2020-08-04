الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 من عناصرها "سرقوا وضربوا فلسطينيين"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 من عناصرها، للاشتباه فيهم بالاعتداء على فلسطينيين، وسرقتهم تحت تهديد السلاح.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن العناصر الثلاثة، اعتقلوا يوم الأحد الماضي، وتم تمديد اعتقالهم لمدة 4 أيام إضافية، يوم أمس الإثنين.
وأضافت إن العناصر الثلاثة "يخدمون في شرطة حرس الحدود، كجزء من خدمتهم العسكرية الإلزامية".
وتابعت "يشتبه فيهم أيضا بالاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام مواقعهم، وعرقلة العدالة، من خلال تنسيق رواياتهم للأحداث في حالة القبض عليهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم التحقيق مع عناصر الشرطة بتهمة "تكرار عمليات اعتداء وسرقة من فلسطينيين في ثمانية حوادث مختلفة، على مدى عدة أشهر، في حاجز ميتار العسكري الإسرائيلي"، في جنوبي الضفة الغربية.
وقالت "يشتبه بهم بسرقة عمال فلسطينيين تحت تهديد السلاح، وتوزيع الأموال فيما بينهم".
وذكرت الصحيفة أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، تقدر قيمة المسروقات بعشرات آلاف الشواقل (الدولار 3.4 شيقل).
وقالت إن التحقيق مع العناصر الشرطية، يشمل أيضا الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين.
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