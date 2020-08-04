الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران بجروح، الثلاثاء، جراء انفجار وقع بمنجم للزنك بولاية سطيف شرقي الجزائر.
وأفاد مكتب الحماية (الدفاع) المدنية بالولاية في بيان، أن أفراد الحماية تدخلوا إثر انفجار وقع بمنجم الشعبة الحمراء للزنك بمنطقة عين أزال جنوبي سطيف.
وذكر البيان أن الانفجار "أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات".
ولفت إلى أن الانفجار "قد تكون تسببت فيه مواد متفجرة تستعمل في المنجم لتفجير الصخور" دون تأكيد ذلك.
وكان منجم مجاور شهد حادث مماثل نهاية ثمانينات القرن الماضي؛ أسفر في حينه عن مصرع أكثر من 20 شخصا وعشرات الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين إثر انفجار في منجم شرقي الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.