اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات غامضة وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وأوضح التلفزيون أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، ولا يوجد قتلى أو جرحى، وأن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق، وفقاً لـ”رويترز”.

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

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ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة، بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي، تسبب في أضرار جسيمة.

وفي 26 يونيو حزيران، وقع انفجار شرقي طهران قرب قاعدة بارشين العسكرية، ذكرت السلطات أنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.