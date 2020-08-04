شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة على الهواء.. أردوغان يرتبك فى قراءة كلمته ويكرر "عد للوراء".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال بث مباشر لكلمة ألقاها عبر الفيديو بمناسبة عيد الأضحى، وتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى، .وفق الإمارات اليوم

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında prompter kazası yaşadı: "Geri al, geri al" https://t.co/DwjNmtC1Bv pic.twitter.com/axDDAwzccm

ولفتت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة، إلى أن أردوغان الذي كان يقرأ كلمته عبر شاشة إلكترونية، لم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول "عد إلى الوراء" أكثر من مرة

ولم ينتبه أردوغان أن الكلمة على الهواء مباشرة ما تسبب بفضيحة أضطر معها مستشاروه إلى تحذيره، قائلين: "يا سيدي نحن على الهواء مباشرة"، فيما ظهر الغضب على وجه أردوغان جراء الموقف الذي تعرض له.

ومن جهة كان آلن روديه، كشف المسؤول السابق في المخابرات الفرنسية، في مقال على موقع اتلانتيكو الفرنسي أن تصريحات وزير الداخلية التركية سليمان صويلو التى تقدم بها خلال زيارة لقاعدة عسكرية، معلنا أن "تركيا ستصبح قريبا أهم مركز جذب في العالم"، تكشف الكثير عن طموحات تركيا الاستعمارية.

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وكتب روديه، يكشف هذا الإعلان عما كان يبحث عنه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ بداية حياته السياسية عندما انتخب عمدة اسطنبول عام 1994 قبل أن يشغل أعلى مناصب فى الدولة: أن يصبح زعيم العالم الإسلامى بلا منازع".

يضيف ضابط المخابرات الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط : "لا ينبغي أن يفاجئنا ذلك لأنها الشكوى المستمرة من جماعة الإخوان المسلمين التى تولى أردوغان رئاستها (ولكن ليس رسميا) لأنه رئيس الدولة الوحيد مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (أيضا قريب جدا من الإخوان المسلمين) لشغل هذا المنصب المهم.