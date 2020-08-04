شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإعلام اللبنانية تنفى أنباء استقالتها من منصبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في لبنان حول تقدمها باستقالة من مهام منصبها على غرار الدكتور ناصيف حتي الذي استقال أمس من منصبه وزيرا للخارجية.

واعتبرت وزيرة الإعلام - في تصريحات لها اليوم عقب لقاء عقدته مع الرئيس اللبناني ميشال عون - أن مثل هذه الشائعات حول وزراء الحكومة، لا تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وقالت: "نحن مستمرون بالحكومة في خدمة القضية الوطنية التي تخدم كل لبنان، وبالدفاع عن حقوق الشعب وكذلك بالصدق والعدالة في مواقفنا، والوقوف في وجه أي قرار خاطئ أو لا يراعي خدمة الوطن أو العدالة أو يشكل إهدارا من أي نوع، وهي أمور لا يمكن القبول بها".

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وأضافت: "نحن أيضا مستمرون في مواقفنا، على أمل أن نبقى ضميرا للحكومة والضمير الحي الذي لا يُقدّم أي مصلحة شخصية أو سياسية أو طائفية على مصلحة الوطن".

وأشارت إلى أن اجتماعها مع رئيس الجمهورية، يأتي في إطار بحث التعديلات المقترحة على قانون الإعلام، ووضع المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتعيينات المرتقبة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان (التلفزيون الرسمي للدولة).

كان الدكتور ناصيف حتي قد تقدم أمس باستقالته من منصبه وزيرا للخارجية اللبنانية، مرجعا قراره لتعذر أداء مهامه نظرا لغياب رؤية للبنان وعدم وجود إرادة فاعلة لتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يطالب به الداخل اللبناني وكذلك المجتمع الدولي، محذرا من أن لبنان ينزلق للتحول إلى "دولة فاشلة" في ظل التلكؤ في حماية البلاد وصيانة أمنه المجتمعي.