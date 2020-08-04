إحصاء رويترز: وفيات كورونا فى اليمن تبلغ 500 حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 500 حالة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تقول إن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

ويعتمد نحو 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية بعد الحرب المستعرة في بلادهم منذ سنوات.

ويوضح إحصاء رويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 بلغ 1740 شخصا بينهم 499 حالة وفاة. ولم يقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، أي أرقام بخصوص المصابين والوفيات منذ 16 مايو عندما قالت السلطات إن هناك أربع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة.

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وتقول الأمم المتحدة إن الفيروس ينتشر بسرعة دون رصد في أنحاء البلاد وإن حالات الإصابة والوفيات أعلى بكثير على الأرجح.

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأن هناك 1738 حالة إصابة بكوفيد-19 بينها 500 وفاة، لكن العدد لا يشمل أرقاما من سلطات الحوثيين.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنها تبلغ عن الأرقام الخاصة بالإصابات والوفيات يوميا ولا تخفي شيئا. ولم ترد سلطات الحوثيين على طلبات للتعليق بخصوص عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.