شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر من ارتفاع مناسيب النيل ويدعو المواطنين للحذر حفاظا على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن هناك ارتفاعا فى مناسيب النيل الأزرق فى معظم الأحباس، ودعت المواطنين للحذر حفاظا على حياتهم، وأشارت فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع "الدمازين – سنار"، والقطاع "سنار- الخرطوم"، والقطاع "الخرطوم – شندي"، والقطاع "شندى – عطبرة"، والقطاع "عطبرة - سد مروي"، والقطاع "سد مروى – الدبة"، والقطاع "الدبة – دنقلا" سشهد ارتفاعا، بينما القطاع "خشم القربة – عطبرة" سيشهد استقرارا.

و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم" الإخبارية، دعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وكانت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق فى السودان، نسيبة فاروق كلول، قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

وكانت غرفة درء آثار السيول والامطار والفيضانات بولاية الخرطوم، قد قررت فى اجتماعها يوم الأحد الماضى، برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة العمل على مدار الساعة لمعالجة الآثار التى خلفتها السيول التى ضربت منطقة شرق النيل، وطالت الاضرار حتى الان (184) منزلا منها (41) منزل انهيار كامل و(143) انهيار جزئى .

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، دفعت الغرفة اليوم بعدد مائة خيمة و 600 مشمع لايواء المتضررين وارسال كميات من المواد الغذائية، فيما قررت توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدنى عمليات الايواء والاخلاء وتتولى وزارة البنى التحتية ادارة الآليات فى المعالجات الهندسية .