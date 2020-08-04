شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما يتم تداوله حول فتح المنافذ البرية في التاسع من شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الجوازات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

جدير بالذكر، أن المنافذ البرية وجسر الملك فهد متاحة لعودة المواطنين من دول الجوار فقط (الكويت والإمارات والأردن والبحرين).