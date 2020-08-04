شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة نصيحة مهمة لمن لم تعود لديهم حاسة الشم بعد مرور أسبوعين من تعافيهم من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها “الصحة_937” بموقع “تويتر”، أنه لابد من التدريب على شم الروائح المختلفة، لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن من أعراض فيروس كورونا المستجد فقد حاسة الشم وارتفاع درجة الحرارة والسعال الدائم.