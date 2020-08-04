الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للدرك الوطني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما اليوم الثلاثاء بتعيين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني. وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم تعيين العميد قواسمية خلفا للواء عبد الرحمان عرعار الذي أحيل إلى التقاعد. ووفق التلفزيون، جرى تعيين علي وولحاج يحيى رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني.

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