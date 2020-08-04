الأسد يدعو البرلمان السوري إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بشار الأسد

دعا الرئيس السوري بشار الأسد مجلس الشعب السوري إلى الانعقاد يوم الاثنين القادم بعد نتائج الانتخابات التي جرت في 19 من الشهر الماضي .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم الثلاثاء أن الأسد أصدر مرسوما يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة يوم الاثنين.

وكان الأسد أصدر في 30 من شهر تموز / يوليو الماضي مرسوما يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث .

وجرت انتخابات مجلس الشعب في 19 تموز / يوليو الماضي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وبلغت نسبة المشاركة فيها 33 في المئة.

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ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً، بينهم 166 من حزب البعث و17 من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، و76 من المستقلين .

ومنعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية ومناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري إجراء الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرتها.